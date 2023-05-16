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TRT Haber 16.05.2023 19:10

İletişim Başkanlığı "oylar sisteme eksik yüklendi" iddiasını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik olarak yüklendi" iddiasına yönelik açıklama yaptı. Açıklamada, "İddiaya konu görseller YSK değil, CHP'nin sistemine aittir. Tutanak ve YSK verileri doğruyken, bu veriler CHP sistemine yanlış girilmiştir." denildi.

İletişim Başkanlığı "oylar sisteme eksik yüklendi" iddiasını yalanladı

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "(Bazı partilerin oyu sisteme '0' veya eksik yüklendi) iddiası kamuoyunu provoke etmeye yönelik manipülasyondur. İddiaya konu görseller incelendiğinde yanlış verinin YSK sistemine değil, CHP'nin sistemine ait olduğu açıkça görülmektedir." ifadelerine yer verildi.

İddialara konu sandık kurulu tutanaklarında oyların doğru yazıldığı ancak CHP'nin sistemine yanlış girildiği belirtilen paylaşımda, "YSK'nın seçim verilerini paylaşacağı sonuc.ysk.gov.tr adresi sonuçların resmi olarak açıklanmasıyla aktif olacaktır." denildi.


Paylaşımda, aynı seçim bölgesindeki YSK'ye ait veriler ile CHP'nin sistemi üzerinden yanlış girilen verilere ait görseller karşılaştırılarak verildi.

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