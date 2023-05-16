İyi Parti'de sessizlik hakim

14 Mayıs seçimlerinde ortaya çıkan sonuç, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Millet İttifakı'nın Kılıçdaroğlu'nu ortak aday gösterdiği dönemdeki sözlerini yeniden gündeme getirdi.

"Üzülerek söylüyorum ki geldiğimiz son noktada dün itibarıyla 6'lı masa, artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir.

Ya şanlı bir mücadelede milyonlarla yürüyeceğiz ya da trajik bir hikayede figüranlık yapacağız. Ez cümle ya tarih yazacağız ya da tarih olacağız."

Seçim sonrası partilerden ilk yorumlar da geldi. İyi Parti dışındaki Millet İttifakı ortakları ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçiminde yine Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı. Onlara tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş da cezaevinden destek verdi.

İyi Parti 2. turda ne yapacak?

Ancak ittifakın önemli ismi Akşener sessizliğini koruyor. İyi Parti Başkanlık Divanı toplantısında seçim sonuçları analiz edilecek.

Akşener, kurmaylarıyla birlikte nasıl bir yol izleyeceklerini belirleyecek. Ancak İyi Parti'de tepki istifaları da gelmeye başladı.

Partinin Ekonomi Politikaları Başkan Yardımcısı Özcan Kadıoğlu, kendisine verilen sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle istifasını açıkladı.