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TRT Haber 16.05.2023 16:56

YSK Başkanı Yener: Yurt dışında oy verme günleri 20-24 Mayıs olarak belirlenmiştir

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, yurt dışında oy verme saatleri ve günlerine ilişkin siyasi parti temsilcilerinin ortak vermiş oldukları dilekçeleri değerlendirerek, 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy verme günlerinin belirlendiğini söyledi.

YSK Başkanı Yener: Yurt dışında oy verme günleri 20-24 Mayıs olarak belirlenmiştir

Kurul'un 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için alınması gereken tedbirlere ilişkin çalışmalarına devam ettiğini belirten YSK Başkanı Ahmet Yener, yurt dışı temsilciliklerde oy verme sürelerine ilişkin çeşitli açıklamaların gündeme geldiğini söyledi.

YSK'nin, siyasi partilerin sürelere ilişkin verdikleri dilekçeleri dikkate alarak Dışişleri Bakanlığı ve Türk Hava Yolları ile gerekli teması sağladığını kaydeden Yener, "Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İngiltere, Avustralya ve İrlanda'da oy verme saatleri ve günlerine ilişkin siyasi parti temsilcilerimizin de ortak vermiş oldukları dilekçeleri değerlendirilerek, 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy verme günleri belirlenmiştir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Seçimi için ikinci tur oylamasının Türk siyasi hayatında ilk defa uygulanacağını, partilerin taleplerinin mümkün olduğunca karşılanmaya çalışıldığını ifade eden Ahmet Yener, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sürenin kısalığı ve acilen karar alma süreci de göz önüne alınarak daha önceki ilk tur oylamada da yurt dışındaki temsilciliklerde oy verme günleriyle ilgili, Dışişleri Bakanlığının ve siyasi partiler temsilcilerinin de talepleri göz önüne alınarak ufak tefek değişiklikler, düzeltmeler yapılmıştır. Bu düzeltmeler, ikinci oylama süreci içerisinde de siyasi parti temsilcilerimizden ve Dışişleri Bakanlığımızdan gelen talepler değerlendirilerek mümkün oldukça karşılanmaya çalışılmaktadır."

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