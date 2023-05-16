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Gündem
AA 16.05.2023 15:37

28. Dönem parlamentosunun en genç üyesi Zehranur Aydemir hedeflerini anlattı

28. Dönem parlamentosunun en genç üyesi AK Parti'li Zehranur Aydemir, Meclis'te, yazılım ve kodlama alanında eğitim sisteminde çocukların adil bir şekilde yetişebilmesi ve kendi yeteneklerini keşfedebilmeleri kapsamında daha fazla çalışma yapmak istediğini söyledi.

28. Dönem parlamentosunun en genç üyesi Zehranur Aydemir hedeflerini anlattı
[Fotograf: AA]

Milletvekili Genel Seçiminin resmi olmayan sonuçlarına göre TBMM'nin en genç milletvekili seçilen 25 yaşındaki AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, hedeflerini anlattı.

Aslen Rizeli, doğma büyüme Ankaralı olduğunu ifade eden Aydemir, Endüstri ve Bilgisayar Mühendisliği alanında çift ana dal program yaptığını kaydetti.

AK Parti Ankara İl Teşkilatında 18 yaşında başladığı siyasi hayatına, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı, AR-GE ve Eğitim Başkanı olarak AK Parti Genel Merkezinde devam ettiğini anlatan Aydemir, "Siyasete ilk adımımı attığım Ankara'da bu süreçte milletvekili olmak nasip oldu. Genç arkadaşlarımızın sesi olarak Meclise giren bir kardeşinizim" ifadelerini kullandı.

28. Dönem parlamentosunun en genç üyesi Zehranur Aydemir hedeflerini anlattı

Türkiye'nin savunma sanayi sektöründe önemli rol alan bir şirkette yazılım mühendisi olarak çalıştığını kaydeden Aydemir, mesleği nedeniyle Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayi alanında yaptığı çalışmalara yakından şahit olduğunu, bu çalışmaları daha çok kişiye anlatmak için siyasette yer almaya karar verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk siyasetinde gençlik alanında çığır açan politikalara imza attığını dile getiren Aydemir, "Cumhurbaşkanı'mız her zaman gençlerle yol yürüyen bir lider" dedi.

"Cumhurbaşkanı'mız gençlerin parlak fikirleriyle yol yürüyen bir lider"

"Türkiye Yüzyılı, gençlerin yüzyılı olacak" mottosuyla hareket ettiklerini bildiren Aydemir şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mız, gençlerin hayallerini dinleyen, sorunları çözen, gelecekte onların parlak fikirleriyle yol yürüyen bir lider. Bugün bakanlara, milletvekillerine, teşkilat yapısına baktığımızda gençlerle beraber olduğunu görüyoruz. Kendisi de gençlik kollarında siyasete başlamış bir kişi.

Ben de Türkiye Yüzyılı'nın gençliğin yüzyılı olması adına teknoloji, yazılım ve kodlama alanında eğitim sisteminde çocukların adil bir şekilde yetişebilmesi ve kendi yeteneklerini keşfedebilmeleri için daha fazla çalışma yapmak istiyorum. Mecliste de bu alandaki çalışmaları takip etmek istiyorum."

Mecliste "genç dilini" hakim kılmak ve gençlerin hayallerini parlamentoya aktarmak istediğini belirten Aydemir, bu gaye çerçevesinde çalışmalar yapacağını dile getirdi.

Meclisteki genç milletvekili aritmetiğini de değerlendiren Aydemir, "Muhalefet partileri gençlere konuşmalarında yer vermesine rağmen onlarla yol yürümeyi tercih etmiyor. CHP'nin en genç milletvekili 33 yaşında. Genç dilini kullanmak için, gençlere söz vermek gerekiyor. Cumhurbaşkanı'mız her zaman gençleriyle bir aradaydı, şimdi de gençlerini ön planda tuttu" ifadelerini kullandı.

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