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Gündem
AA 16.05.2023 15:07

Yeni Meclis'te en yaygın isimler Mehmet ve Mustafa

Milletvekili genel seçimleri sonucu oluşan 28'inci Dönem Parlamentosunda, 31 milletvekili Mehmet, 26 milletvekili ise Mustafa ismini taşıyor.

Yeni Meclis'te en yaygın isimler Mehmet ve Mustafa

Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi.

Seçimin ardından TBMM'ye giren 600 milletvekili arasında en fazla Mehmet isimli milletvekili yer alacak.

31 milletvekili Mehmet ismini taşırken, bunu 26 Mustafa isimli milletvekili takip ediyor.

Ali ve Ahmet isimli 16 milletvekilinin bulunacağı Meclis'te, 12 Hasan, 9'ar İsmail ve Ömer, 8'er İbrahim ve Murat adında milletvekili olacak.

Yeni dönemde 10 milletvekili Kaya soyadını taşırken 8 Demir, 7 Şahin, 6 Öztürk ve 5 Çelik soyadlı milletvekili bulunacak.

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