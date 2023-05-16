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Gündem
DHA 16.05.2023 14:38

Deprem bölgesinden KPSS ücreti alınmayacak

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, deprem bölgesindeki adaylardan KPSS'de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti alınmayacağını açıkladı.

Deprem bölgesinden KPSS ücreti alınmayacak

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, bugün başlayacak 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GY-GK/Eğitim Bilimleri/Alan Bilgisi/ÖABT) başvurularına ilişkin açıklamasında, deprem bölgesindeki adayların YKS başvurularından ücret almadıklarını, KPSS'de de uygulamanın aynı şekilde olacağını belirtti.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Tüm imkanlarımız ile depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün il/ilçesinde ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde bu il/ilçede ikamet etmekte olan adaylardan KPSS'de katılacakları oturumlar için sınav ve başvuru hizmeti ücreti almayacağız."

Adres bilgisi sistemden teyit edilecek

ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden adres bilgilerini kontrol edecek. Adres bilgisi Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nden teyit edilmeyen adayların ücretsiz başvuru yapması sistem tarafından engellenecek.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (GY-GK/Eğitim Bilimleri/Alan Bilgisi/ÖABT) başvuruları bugün başlayacak ve 29 Mayıs'a kadar sürecek.

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