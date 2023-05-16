Deprem bölgesinde konutlar yükseliyor

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 11 ilde evleri yıkılan veya ağır hasar alanların barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar devam ediyor.

Yeni evler dağlık veya kayalık olan sağlam zeminlere kuruluyor. Tünel kalıp sistemiyle inşa edilen binalar, zemin artı 4 veya en fazla 5 kat olacak.

Köy evleri ise bölgesel ihtiyaçlar, yöresel mimari ve yaşam koşulları dikkate alınarak 5 farklı tipte tasarlandı. Tüm daireler ortalama brüt 122-127, net 102-106 metrekare büyüklükte ve 3 artı 1 oda sayısında planlandı. Projelerde, hayvancılık yapan ve ahırları kullanılamayacak şekilde hasar alanlar için brüt 85, net 78 metrekare ahırlar da olacak.

Bölgede, 506 bin 739 konut ve 650 bin köy evi yapılacak.

Hatay'da 24 bin 857 konutun yapımı sürüyor

Depremlerin yıkıcı etkisinin en çok hissedildiği illerden biri olan Hatay'da yaraların sarılması için tüm kurumlar seferber oldu.

Kentte, yıkık ve acil yıkılması gereken binaların enkazı kaldırıldı. 216 bin 733 konut yapılması planlanan Hatay'da, 24 bin 857 konutun yapım süreci devam ediyor.

Ayrıca Hatay'da, 34 bin 129 köy evi inşa edilecek. Şu anda 6 bin 847 konut ve 942 ahırın yapımı için de çalışmalar sürüyor.

Kahramanmaraş'a 81 bin 987 konut yapılacak

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta kalıcı konutlar 8 ayrı noktada inşa ediliyor. Kentte, toplamda 81 bin 987 konut ve 30 bin 310 köy evi inşa edilecek.

Şu anda 24 bin 145 konut, 7 bin 853 köy evi ve 1359 ahır için de inşaat çalışmaları sürüyor.

Malatya'ya 70 bin 1 konut

Depremlerden en çok etkilenen kentlerden Malatya'da toplamda 70 bin 1 konut yapılacak. İhale edilen 13 bin 975 konut, 1 cami, 16 ticarethanenin inşası sürüyor. Bu kapsamda inşaatı süren alanlarda 5 katlı binalar yükselmeye başladı.

Kentte inşa edilecek toplam 25 bin 302 köy evi için de hummalı bir çalışma yürütülüyor. Bu kapsamda, 7 bin 131 köy evi ve 679 ahırın yapımı devam ediyor.

Adıyaman'da 25 bin 757 konutun inşaatı sürüyor

'Asrın felaketi'nde ağır yara alan illerden olan Adıyaman'da ise toplamda 49 bin 934 konut ve 23 bin 640 köy evi yapılacak.

Kentte ihalesi yapılan 25 bin 757 konut, 6 bin 540 köy evi ve 848 ahır için inşaat çalışmaları sürüyor.

Gaziantep'te inşaat çalışmaları devam ediyor

Gaziantep'te de depremzedeler için sağlam ve yaşanabilir konutların inşası devam ediyor. Toplamda 29 bin 751 konutun inşa edileceği kente, 12 bin 607 de köy konutu yapılacak.

İhalesi yapılan 16 bin 734 konut, 5 bin 107 köy evi ve 989 ahır için de inşaat çalışmaları sürüyor.

Diyarbakır'a 16 bin 500 konut

Depremin ardından Diyarbakır'da da 16 bin 500 konut ve 2 bin 361 köy evi inşa edilecek.

Kentte, ihalesi yapılan 6 bin 40 konut ve 300 köy evinin inşasına da devam ediliyor.

Adana'da 1682 konutun inşaat çalışmaları sürüyor

Adana'da, 12 bin 492 konut ve 2 bin 438 köy evi yapılacak. İhalesi yapılan 1682 konutta inşaat çalışmaları sürüyor.

Osmaniye'de 12 bin 243 konut inşa edilecek

Osmaniye'de ise 12 bin 243 konut ve 6 bin 856 köy evi inşa edilecek. Kentte, ihalesi yapılan 3 bin 685 konut, 1055 köy evi ve 89 ahırın yapımına devam ediliyor.

Şanlıurfa'da ihalesi yapılan konutlarda çalışmalar sürüyor

Depremden etkilenen illerden Şanlıurfa'da ise toplam 8 bin 3 konut, 3 bin köy evi yapılacak. Kentte ihalesi yapılan 3 bin 736 konut, 917 köy evi ve 267 ahır için çalışma sürüyor.

Elazığ'da 1887 konutun inşası devam ediyor

Elazığ'da ise toplam 7 bin 453 konut inşa edilecek. İhalesi yapılan 1887 konutun yapımı sürüyor.

Kilis'te 1854 konut yapılıyor

'Asrın felaketi'nden olumsuz etkilenen etkilenen illerden biri de Kilis'te 1854 konutun tamamının inşaatı başladı.

Kentte, 2 bin 628 köy evi yapılacak. İhalesi yapılan 486 köy evinde çalışmalar devam ediyor.