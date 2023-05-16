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Gündem
TRT Haber 16.05.2023 13:12

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın üyeleriyle bugün seçim sonuçlarını ve ikinci turu değerlendirmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti.

DSP liderini de kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşmesinin ardından ardından Demokratik Sol Parti  Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı üyelerini kabul etti

Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu da kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Destici'yi de kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı üyelerini kabul etti

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Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
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