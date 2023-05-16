Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Beştepe'de kabul etti.
DSP liderini de kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile görüşmesinin ardından ardından Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul etti.
Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu da kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Destici'yi de kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.