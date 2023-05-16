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Gündem
TRT Haber 16.05.2023 12:23

Şırnak'ta 3 asker şehit oldu

Şırnak'ta Bestler Dereler bölgesinde yürütülen operasyonda 3 asker şehit oldu. 1 güvenlik korucu yaralandı. Bölgedeki 3 terörist de etkisiz hale getirildi.

Şırnak'ta 3 asker şehit oldu

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde J-SİHA, Atak taarruz helikopterleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı destekli operasyon başlatıldı.

Operasyonun ilk gününde 1 terörist etkisiz hale getirildi

3 terörist etkisiz

Aynı bölgede devam eden operasyon kapsamında, bugün mağarada sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı. 2 terörist daha çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Operasyonda 3 asker şehit oldu. 1 güvenlik korucu ağır yaralandı. 

"80 terörist kaldı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da şu açıklamayı yaptı:

Bugün Şırnak'ta teröristlerle mücadele eden dün bir teröristi etkisiz hale getiren bugün de iki teröristi etkisiz hale getiren ve mağaraya giden maalesef üç kahraman evladımız şehit oldu. Allah Allah rahmet eylesin. Mücadele teröristlerin kökünü kurutana kadar şurada 80 terörist kaldı. Onların kökünü kurutana kadar bu Türkiye içerisinde adım adım her yerde devam edecek.

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