Bakan Soylu: 321 seçim olayı yaşandı

Bakan Soylu, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Esenyurt'ta konuştu.

Konuşmasından öne çıkanlar:

Geçen seçimlerde toplam 356 seçim olayı yaşandı. Bu seçimlerde 321 seçim olayı yaşandı. Tüm Türkiye'de daha az, daha sakin ve demokratik bir seçim süreci geçti. Tüm siyasi organlara ve güvenlik güçlerimize teşekkür ederim.

Hollanda'da toplam 299 günde hükümet kurulamadı, Bulgaristan'da son 2 yılda 5 seçim oldu. İngiltere'de 44 günde bir hükümet değişti. Dünyanın bu sancılı döneminde bizi ayakta tutan en önemli süreç istikrardır. Cumhur ittifakıyla birlikte bu istikrar devam etmektedir.

Sandığa giden herkes hem demokrasimize hem de istikrarımıza katkıda bulunmuştur. Türkiye, dünyaya bu seçimde bir ders vermiştir. 'Bizim işimize karışmayın, siz kendi işinize bakın.' Bu 12 gün çok çalışacağız, herkesin ayağına gideceğiz.

Sandıkılara sahip çıkacağız ve Cumhurbaşkanımızı çok yüksek bir oyla ismini tarihe yazdırıp önümüze bakacağız. Önümüzdeki 5 yıl Türkiye'nin yükseldiği bir yıl olacak. Hukuk sisteminin dünyaya örnek gösterildiği bir 5 yıl olacak. Durmak yok, yola devam.