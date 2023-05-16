Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 77 bin 647'si okuluna döndü

Özer, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, deprem bölgesindeki eğitim yuvalarının öğrencilerle buluşturulmasının, hayatın olağan akışının ilerlemesine büyük katkı sağladığını söyledi.
Mahmut Özer, "Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 77 bin 647'si okulları ve arkadaşlarına yeniden kavuştu" ifadesini kullandı.
Deprem bölgesindeki eğitim yuvalarımızı evlatlarımızla buluşturmamız, hayatın olağan akışında ilerlemesine büyük katkı sağladı.— Mahmut Özer (@prof_mahmutozer) May 16, 2023
Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 77 bin 647’si okulları ve arkadaşlarlarına yeniden kavuştu. pic.twitter.com/w3Lcw4isa4