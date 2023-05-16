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TRT Haber 16.05.2023 09:54

Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 77 bin 647'si okuluna döndü

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, afet bölgesinden farklı illere naklini aldıran öğrencilerin 77 bin 647’sinin okullarına kavuştuğunu duyurdu.

Deprem nedeniyle naklini başka ile aldıran öğrencilerden 77 bin 647'si okuluna döndü

Özer, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, deprem bölgesindeki eğitim yuvalarının öğrencilerle buluşturulmasının, hayatın olağan akışının ilerlemesine büyük katkı sağladığını söyledi.

Mahmut Özer, "Afet bölgesinden farklı illerimize naklini aldıran öğrencilerimizin 77 bin 647'si okulları ve arkadaşlarına yeniden kavuştu" ifadesini kullandı.

 

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Deprem Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanlığı
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