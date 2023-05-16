Çok Bulutlu 25.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 16.05.2023 13:13

2'nci tur için yurt dışı oy verme tarihleri belli oldu

Dışişleri Bakanlığı yurt dışında ikinci tur oy verme işleminin tarih, saat ve adreslerinin YSK'nın internet sitesi ve temsilciliklerin sosyal medya hesaplarından öğrenilebileceğini duyurdu.

2'nci tur için yurt dışı oy verme tarihleri belli oldu

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ikinci tur oy verme işleminin tarih, saat ve adreslerinin ysk.gov.tr ve temsilciliklerin sosyal medya hesaplarından öğrenilebileceği duyuruldu.

 

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Seçim 2023
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli ile bir araya gelecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:40
ÖSYM'den deprem bölgesi için KPSS kararı
14:34
Rusya: Hipersonik Kinjal füzesiyle Kiev'de ABD yapımı Patriot sistemini vurduk
14:25
İngiliz ekonomistten seçimi manipüle etme girişimi
14:25
TCG Anadolu, İzmir'de 149 bin 865 kişiyi ağırladı
14:24
Siirt'te uyuşturucu operasyonları: 18 tutuklama
14:15
Dünya basınına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 'zafer'e yakın
Bosna Hersek'te şiddetli yağışlar sele neden oldu
Bosna Hersek'te şiddetli yağışlar sele neden oldu
FOTO FOKUS
Hacı Bayram-ı Veli Camii dronla görüntülendi
Hacı Bayram-ı Veli Camii dronla görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ