2'nci tur için yurt dışı oy verme tarihleri belli oldu

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, ikinci tur oy verme işleminin tarih, saat ve adreslerinin ysk.gov.tr ve temsilciliklerin sosyal medya hesaplarından öğrenilebileceği duyuruldu.

Yurtdışında yaşayan kıymetli vatandaşlarımız,



Cumhurbaşkanı Seçimi İkinci Tur Oylaması kapsamında Temsilciliklerimizce kurulacak sandıklardaki oy verme işleminin tarih, saat ve adresleri için:



➡️https://t.co/9DbBn84Rkk

➡️Temsilciliklerimizin sosyal medya hesapları pic.twitter.com/vWY5J2IQ1q — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 16, 2023