Depremzedelerden linç yanıtı: Keşke hiç yardım etmeselerdi

Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı. İlk turda oyların yüzde 49,50'sini alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarışı önde tamamladı.

Karadeniz ve İç Anadolu illerinden yüksek oy alan Erdoğan'a, depremzede iller de çoğunlukla "evet" dedi. Erdoğan, en büyük desteği yüzde 71,8 ile depremin merkez üssü Kahramanmaraş’tan aldı.

Bu oranların belli olmasının ardından sosyal medyada depremzedelere yönelik linç kampanyası yürütüldü. "Keşke ölseydiniz" mesajları paylaşıldı.



Demokratik tercihlerini kullanan depremzedeleri bu linç kampanyası bir kez daha ‘yıktı’.

TRT Haber’in mikrofon uzattığı depremzedeler “Biz Tayyip Erdoğan’a deprem bölgesinde yardım ettiği için değil, güvendiğimiz ve istikrarı sağladığı için oy veriyoruz” açıklamasını yaptı.



“Devletimiz yanımızdaydı”



Fatma Ercoşkun: Biz seve seve Tayyip Erdoğan’a oyumuzu verdik. Bize yapılan yardımlar da başa kakmalarını kınıyoruz. Çok da üzüldük böyle bir şey yapmalarına. Herkesin başına gelebilir. Devletimiz yeterince bizim yanımızda oldu. Bize sahip çıktı. Deprem sürecinde en çok zorluğu yaşayanlardan biri benim. Benim küçük bebeğim vardı. Bezini mamasını bulamadım ama Allah razı olsun, öyle bir yardım yaptılar ki her sokağa bir tane kamyon geldi. İstediğim gibi kızımın mamasını, bezini aldım. Çok zorluk yaşadık ama çok şükürler olsun, devletimiz yanımızdaydı.



“Keşke hiç yardım etmeselerdi”



Murat Pekmezci: Sağ elin verdiğini sol el görmemeli. Başa kakmamalıydı, yapılan iyilik söylenmez. Ayrıyeten çok saçma hani ‘daha fazla ölselerdi’ falan... Herkesin kendi öznel yargısı, hiç kimse buna karışamaz. Herkes istediğine oyunu basabilir. Bu herkesin özgür düşüncesiydi, herkes istediğine oyunu kullanabilir. Onları hiç alakadar etmezdi. Hani keşke de böyle bir yardımı yapmasalardı böyle diyeceklerse…”



“Allah onların başına vermesin, biz yine de yardıma koşarız”



Serdar Koçak: Biz bunları provokasyon olarak görüyoruz. Yani yapılan iyilik Allah rızası için yapılır. Kimse kimse için iyilik yapmaz. Hani keşke yapmasalarmış ama tekrar diyorum Allah onların başına böyle bir şeyi vermesin, biz yine de yardıma koşarız. Herkesin bir siyasi görüşü var, saygı duymak lazım. Ben onlara nasıl saygı duyuyorsam onların da bana saygı duyması lazım. Üzücü bir şey, deprem yaşamışız, hala yaşamakta olduğumuz sel felaketi, fırtınası, burada olmalarını da isterdim açıkçası. Ne yaşadığımızı, devletin bize ne şekilde yardım getirdiğini, hala yardımların devam ettiğini bir görmelerini isterdim.”



“Siyasi malzeme yapmaya çalışıyorlar”



Murat Yeninar: Bizlere Türkiye’nin her yerinden yardım geldi. O yardımları gururla karşıladık. Ama bazı kişiler bunu siyasi malzeme yapmak için tweetler attı. Bizi üzdü. Belki o şahıs deprem bölgelerine inanın belki de bir kuruş vermemiştir. Bunu siyasi malzeme yapmaya çalışıyorlar. Ama devletimizi ilk gününden beri ve hala da yanımızda. Demek ki siz bu iktidarı ele geçirdiğinizde burada az oy verdik diye bizi dışlayacaksınız. Buradan bu çıkar. Erdoğan’a buradan yüzde 70 oy vermemizin sebebi deprem değil 22 yıldan beri gördüğümüz huzur, istikrar, güven...

Adem Dolgun: Paylaşımları kınıyoruz. Yapılan iyilikler başa kakılmamalıdır.

