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Gündem
AA 16.05.2023 15:59

5 ülkede oy verme süresi uzatıldı

YSK, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya, İrlanda ve İngiltere'de oy verme işlemi süresinin uzatılmasına, bu ülkelerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılmasına karar verdi.

5 ülkede oy verme süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla yurt dışında yaşayan Türk seçmen de yeniden sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Bu kapsamda 73 ülkede 156 temsilcilikte ve gümrük kapılarında oy kullanılabilecek.

Yurt dışında oy verme işlemleri 20 Mayıs'ta başlayacak, 24 Mayıs'ta tamamlanacak.

Seçmenlerin yoğun olduğu ülkelerde, oy verme işlemi 5 gün sürecek.

Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Avustralya ve İrlanda'da 20-21 Mayıs olan oy kullanma süresi de uzatıldı.

Yüksek Seçim Kurulu, bu ülkelerdeki seçmenlerin de 20-24 Mayıs tarihlerinde sandığa gitmesini kararlaştırdı.

Gümrük kapılarında da 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar oy verilebilecek. 

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