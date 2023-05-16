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Gündem
TRT Haber 16.05.2023 18:25

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde çıkan çatışmadan şehit olan 3 asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde bölücü terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit düşen 3 Jandarma için başsağlığı mesajı yayımladı.

"Son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız"

Yaralılara acil şifa dileyen Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Allah’tan rahmet, kahramanlarımızın ailelerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Bölücü terör örgütü PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi sınırlarımız içinde ve dışında kararlılıkla sürdürecek, son terörist de bertaraf edilene kadar durmayacağız."

Şırnak'ta 3 asker şehit oldu
Şırnak'ta 3 asker şehit oldu

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Recep Tayyip Erdoğan Şehit Şırnak Terörle Mücadele
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