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TRT Haber 06.06.2024 12:04

İletişim Başkanlığı: Okula gelmeyen yabancı öğrencilere karne verilecek iddiası doğru değil

İletişim Başkanlığı, gerçek dışı haber ve paylaşımları ifşa etmeye devam ediyor. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Okula gelmeyen yabancı öğrencilere karne verilecek" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.

İletişim Başkanlığı: Okula gelmeyen yabancı öğrencilere karne verilecek iddiası doğru değil

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda gölge sınıf oluşturup yılda bir kez bile okula gelmeyen yabancı uyruklu öğrencilere karne verecek" iddiasının doğru olmadığı aktarıldı.

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk döneminde İstanbul'daki çeşitli okullardan nakil olarak 12 yabancı uyruklu öğrencinin geldiği kaydedildi.

Nakil geldikten sonra sürekli devamsızlık yapan öğrencilere not girişi ve karne düzenlemesi yapılmadığı ifade edildi.

İlgili öğrencilerin, E-okul'a kayıtlı oldukları için sistemde sınıf tekrarı yazan boş karne göründüğü belirtildi.

Sınıfını geçemeyen öğrenciye diploma düzenlenmesinin söz konusu olmadığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" denildi. 

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