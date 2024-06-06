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Gündem
TRT Haber 06.06.2024 11:19

Suriye’deki sözde yerel seçim ertelendi: Türkiye’nin kararlı duruşu sonuç verdi

PKK’nın Suriye kanadı PYD/YPG’nin Suriye’nin kuzeyinde 11 Haziran’da yapmayı planladığı yerel seçim ertelendi.

Suriye’deki sözde yerel seçim ertelendi: Türkiye’nin kararlı duruşu sonuç verdi

Örgütten yapılan açıklamaya göre, “Seçim sürecine iştirak eden partiler ve siyasi koalisyonlar seçimlerin ertelenmesi için ÖY/YSK’ya başvuruda bulundu.

Bu kapsamda, demokratik bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla seçimler Ağustos 2024’e ertelendi” denildi.

Türkiye’nin Kararlı Duruşu Sonuç Verdi

Türkiye, ilk 30 Mayıs’ta yapılması planlanan yerel seçim kararına sert tepki gösterdi.

Suriye’nin kuzeyinde kurulmaya çalışılan PKK yönetiminde olacak bir devletin engellenmesi için her türlü girişim yapıldı.

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Ayrıca, 2015 yılında kabul edilen BMGK’nın 2254 sayılı kararına da karşı atılan “yerel seçim” adımını PYD/YPG, ertelemek durumunda kaldı.

Cezire, Deyr Ez Zor, Rakka, Tabka, Fırat, Münbiç ve Afrin’in Şehba bölgelerinde yapılması planlanan yerel seçim yoğun dış baskılardan dolayı 11 Haziran 2024’e ertelendi.

Türkiye itirazlarına devam etti. Gerekli diplomatik görüşmeler yapıldı. Türkiye’nin sınır güvenliği ve bölge halkının huzuru için atılması gereken her adım atıldı.

Türkiye’nin son ana kadar olmaması için mücadele verdiği sözde “yerel seçim” bir kez daha ertelendi ve 11 Haziran’da yapılmama kararı alındı.

Türkiye’nin kararlı tavrını gören bölgedeki aşiret, kabile ve topluluklar da PYD/YPG’nin seçim kararını protesto etti.

Sözde yerel seçim için destek göremediler

İlk boykot açıklaması Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS)’nden geldi. Suriye Kürdistan Demokrat Partisi (PDK-S) de seçimlere katılmayacağını açıkladı.

Diğer siyasi yapılar da boykot kararına destek verdi. Türkiye’nin karşı çıkması ile bölgede oluşan güç birliği uluslararası mecralarda da karşılık buldu.

Sözde seçime karşı bölgede başlayan protestoların artması ile ABD’de tavrını belli etti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, 11 Haziran'da düzenleyeceği sözde yerel seçimlere ilişkin adil, serbest ve şeffaf bir seçim ortamının bulunmadığı değerlendirmesini yaptı.

Planladıkları “yerel seçim” için ABD’nin de desteğini göremeyen PYD/YPG’de iç çatırdamalar başladı. Hiçbir destek göremeyen PYD/YPG sonunda seçimin “ertelenmesi” kararına vardı. Yapılan açıklama ile seçim Ağustos 2024’e ertelendi.
 

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