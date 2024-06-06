Terörle Mücadele hız kesmeden devam ediyor: Son bir haftada 59 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), tehditleri kaynağında bertaraf etmeyi öngören savunma ve güvenlik stratejisi çerçevesinde her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir baskıyla sürdürdüğünü belirtti.

Aktürk, bu kapsamda son bir haftada 59 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 1 Ocak'tan bugüne kadar 521'i Irak'ın, 630'u Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1151'e ulaştığını ifade etti.

Aktürk, ayrıca bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğu bilgisini verdi.

Sınırların, çok yönlü ve katmanlı güvenlik sistemiyle kesintisiz bir şekilde korunduğuna dikkati çeken Aktürk, "Hudutlarımızda son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 344 şahıs yakalanmıştır. 1343 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 5'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 58 bin 292 olmuştur." diye konuştu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, Yunan mevkidaşıyla görüşecek

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Güven Artırıcı Önlemler kapsamında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın, Arnavutluk'ta icra edilen 17'nci Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı'nda bugün Yunan mevkidaşı ile ikili görüşme gerçekleştireceğini bildiren Tuğamiral Aktürk, Milli Savunma Üniversitesinden bir heyetin de 6-9 Haziran tarihlerinde Yunan Milli Savunma Kolejini ziyaret edeceğini aktardı.

İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana insanlık dışı saldırılarıyla 37 bin masum Filistinlinin ölümüne sebep olduğunu belirten Aktürk, "İsrail, her türlü yaşam hakkını ellerinden aldığı Filistin halkını açlığa mahkum ederek topraklarını terk etmeye zorlamaktadır. Hem insan haklarına hem de uluslararası hukuka aykırı olan bu trajedi kanıksanmamalıdır. Uluslararası toplumun desteği ile Filistin'in bir devlet olarak tanınması ve söz sahibi olması bölgesel istikrar ve kalıcı barış için olmazsa olmazdır. Temennimiz, ateşkes görüşmelerinin zaman kazanmak adına söylemlerde kalmamasıdır." şeklinde konuştu.

Eğitim, tatbikat ve faaliyetler

Aktürk, TSK'nın sayısı ve kapsamı her geçen yıl artan tatbikatlarla kara, deniz ve havadaki etkinlik ve caydırıcılığını daha da güçlendirdiğini anlattı.

Bu kapsamda, Azerbaycan'da Kafkas Kartalı, Polonya'da Koalisyon Kuvvetleri Birlikte Çalışabilirlik, Romanya'da Ramstein Legacy, Steadfast Interest, Eskişehir'de Volkan, Almanya'da NATO Tiger Meet, Baltık Denizi'nde Baltops tatbikatlarının gerçekleştirildiği bilgisini veren Aktürk, şunları kaydetti:

"10-11 Haziran tarihlerinde 'Turgutreis-9 Tatbikatı', 10-14 Haziran tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahası, kara suları ile ana karası üzerinde ve Türkiye'nin arama-kurtarma bölgesi içerisinde yer alan uluslararası sularda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz ile Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti unsurları, sivil kurum ve kuruluşların yer alacağı 'Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı' ile 'Anatolian Caracal' tatbikatının icra edilmesi, Batı Karadeniz'de gerçekleştirilecek 'Eurasian Partnership MCM Dive Tatbikatı'na katılım sağlanması planlanmaktadır."

Tuğamiral Aktürk, Japonya seyrine devam eden TCG KINALIADA korvetinin Tayland'ın ardından 30 Mayıs-1 Haziran'da Çin'e, 4-6 Haziran'da Kore Cumhuriyeti'ne liman ziyaretinde bulunduğunu, bugün bir sonraki liman olan Japonya'ya seyre başlayacağını ifade etti.

TCG KINALIADA korvetinin 8-11 Haziran'da Japonya'nın Kushimoto limanını ziyaret edeceğini aktaran Aktürk, "Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya seyrinin 134'üncü yıl dönümü münasebetiyle 10 Haziran'da Kushimoto'da tören icra edilecektir." dedi.

Savunma sanayisi

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli ve savunma sanayi ürünleriyle TSK'nın etkinlik ve caydırıcılığının artırılması faaliyetlerine devam edildiğine işaret etti.

Aktürk, bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığınca muhtelif miktarda "OMTAS Kuleli Zırhlı Tanksavar Aracı", "DROPS Tekerlekli Konteyner Taşıyıcı Aracı" ile "BAZNA Mühimmatlı Mini Dron"un muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını bildirdi.

Personel ve asker, öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde devam ettiğini dile getiren Aktürk, 25 bin uzman erbaş alımı kapsamında, 3 Haziran'da başlayan "Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2024 Yılı Uzman Erbaş Temini" başvurularının 30 Haziran'a kadar devam edeceğini hatırlatarak, "Şanlı ordumuzda görev almak isteyen tüm gençlerimizi başvuru yapmaya davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Soru cevap bölümü

MSB kaynakları, basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Kayseri'de kaza kırıma uğrayan SF-260D tipi uçağın düşme nedeninin teknik bir arıza olup olmadığına dair sorular üzerine kaynaklar, şunları kaydetti:

"Söz konusu uçağımız, bizim pilotaj eğitimlerinde kullandığımız başlangıç seviyesindeki temel eğitim uçağıdır. Uçağımız Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde yapılan rutin fabrika seviyesi bakım faaliyetini müteakip 4 Haziran 2024 tarihinde 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığından tecrübe uçuşu için havalanmıştır. Şehit verdiğimiz her iki pilot Albayımız da öğretmen ve tecrübeli pilotlardır. Test uçuşlarında bir pilot uçağı kullanırken, diğer pilot da kontrol listesine göre uçağın performans kaydını tutmaktadır. SF-260D uçağımız saat 10.02'de henüz belirlenemeyen bir nedenden kaza kırıma uğramıştır. Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibi incelemesi sonucunda açıklığa kavuşacaktır."

Bakanlık kaynakları, terör örgütü PKK/PYD/YPG/SDG tarafından Suriye'nin kuzeyinde yapılmak istenen sözde seçimlerle ilgili sorular üzerine, "Konuyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız gerekli uyarıları yapmıştır. Bu sözde seçimler tamamen iptal edilmelidir. Böyle bir durumun kabul edilmesi söz konusu olamaz." cevabını verdi.

ABD'den alınacak F-16 uçaklarında son durumun ne olduğuna ilişkin sorular üzerine kaynaklar, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda satın alınacak F-16 Blok-70 ve modernizasyon kitleri ile diğer malzeme, mühimmat ve teçhizatın tedarik süreci daha önce açıkladığımız takvime uygun olarak olumlu şekilde devam etmektedir." ifadelerini kullandı.