Türkiye'nin Afganistan'a insani yardımlarını TCDD ulaştıracak

TCDD Taşımacılık AŞ, 31 Aralık'a kadar Afganistan'a gönderilecek insani yardım malzemelerini Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan güzergahından nakledecek.

Kararın uygulanmasına ilişkin faaliyetlerden doğacak görevlendirme bedeli, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirlenen tarifeler ile TCDD Taşımacılık AŞ tarifeleri ve mevzuatı çerçevesinde hesaplanan gidiş-dönüş taşıma ücreti, gümrük formalite işlemleri, vagondan vagona aktarma, elleçleme, yüklemeler sırasında gözetim, "forwarder" ücretleri, feribot geçişleri, sigorta ve taşımayı tamamlayıcı diğer zorunlu faaliyetler nedeniyle oluşan ek masraflardan oluşacak.

Hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek karar, 20 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.