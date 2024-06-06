Açık 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 06.06.2024 08:57

Türkiye'nin Afganistan'a insani yardımlarını TCDD ulaştıracak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, 31 Aralık'a kadar Afganistan'a gönderilecek insani yardım malzemelerinin Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan güzergahı boyunca nakliyesi için görevlendirildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye'nin Afganistan'a insani yardımlarını TCDD ulaştıracak

TCDD Taşımacılık AŞ, 31 Aralık'a kadar Afganistan'a gönderilecek insani yardım malzemelerini Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan güzergahından nakledecek.

Kararın uygulanmasına ilişkin faaliyetlerden doğacak görevlendirme bedeli, uluslararası anlaşmalar çerçevesinde belirlenen tarifeler ile TCDD Taşımacılık AŞ tarifeleri ve mevzuatı çerçevesinde hesaplanan gidiş-dönüş taşıma ücreti, gümrük formalite işlemleri, vagondan vagona aktarma, elleçleme, yüklemeler sırasında gözetim, "forwarder" ücretleri, feribot geçişleri, sigorta ve taşımayı tamamlayıcı diğer zorunlu faaliyetler nedeniyle oluşan ek masraflardan oluşacak.

Hükümleri Hazine ve Maliye Bakanı tarafından yürütülecek karar, 20 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

ETİKETLER
Afganistan Resmi Gazete TCDD
Sıradaki Haber
Türkiye'nin 2'nci astronotu Tuva Cihangir Atasever uçuş öncesi TRT Haber'e konuştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:18
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 12 gözaltı
10:12
Meksika, ABD'den sınır dışı edilen göçmenlerin kendi ülkelerine gönderilmesini istiyor
10:01
Borsa İstanbul güne yükselişle başladı
09:53
Artvin'de tekne alabora oldu: 1 kişi hayatını kaybetti
09:47
EPDK 18 şirkete lisans verdi
09:50
ÖSYM'nin YKS hazırlıkları tamam: 63 bin emniyet personeli görev yapacak
Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor
Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Avrupa bugün itibarıyla seçime gidiyor
Avrupa bugün itibarıyla seçime gidiyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ