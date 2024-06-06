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Gündem
TRT Haber 06.06.2024 09:08

Türkiye'nin 2'nci astronotu Tuva Cihangir Atasever uçuş öncesi TRT Haber'e konuştu

Türkiye uzay misyonunda ikinci görev için geri sayıma başladı. 2'nci astronot Tuva Cihangir Atasever 8 Haziran'da uzay yolcusu. Atasever, gerçekleştireceği tarihi görev öncesi TRT Haber'e konuştu, seçildiği ilk günden bu yana yaşadığı süreci anlattı.

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Türkiye'nin 2'nci astronotu Tuva Cihangir Atasever uçuş öncesi TRT Haber'e konuştu

Türkiye'nin yeni uzay misyonuna sayılı günler kaldı. 8 Haziran'daki tarihi görevi Tuva Cihangir Atasever gerçekleştirecek.

Türkiye'nin adını altın harflerle bir kez daha uzay ligine yazdıracak olan Atasever, New Mexico’da bulunan Spaceport Tesisleri'nde TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

"Üç kelimeyle bu süreci tanımlamam gerekse muazzam bir heyecan, unutulmaz bir macera ve tarifsiz bir gurur. Oldukça yoğun bir hafta. Sabah 6’da başlayıp sabah 5-6’ ya kadar oldukça her günü dolu dolu geçecek bir eğitim süreci olacak. Yüksek manevra kabiliyetine sahip 2 kişilik bir uçak içerisinde oldukça heyecanlı iki tane uçuş gerçekleştiriyor olacağız."

 

Atasever uzayda 7 deney gerçekleştirecek

Astronot Atasever toplam 7 deney gerçekleştirecek. 3 deneyi ise üzerinde taşıyacak.

"Bizim uzaya gitme amacımız, uzayda çalışmalar yapma amacımız dünyadaki yaşamı bilimsel çalışmalar eşliğinde iyileştirmek. Bütün gayemiz bu, bunun için çalışıyoruz. Hem kendi ülkemizdeki hem de dünyanın tamamındaki insanların karşılaştığı çeşitli sağlık problemleri, teknolojik problemler çağımızın getirdiği zorlukları aşabilmek için yeni çözümler üretmek yeni teknolojiler geliştirmek gayesiyle bu adımları gerçekleştiriyoruz. Hem ülkeme hem de dünyaya bir katkı sağlayabilme ihtimalinin olduğunu bilmek bana muazzam bir manevi doyum katıyor."

"Farklı ülkelerden gelen astronotlar da olacak"

Atasever, görev esnasında uzay aracında kendisine eşlik edecek ekibin detaylarını da paylaştı.

"14 km‘lik irtifaya ulaştığımız anda taşıyıcı uçaktan ayrılıp hibrit roket motorunu yakarak yaklaşık 1 dakikalık kısa süre içerisinde ses hızının 3 katına ulaşıyor olacak ve 90 km’lik irtifaya erişeceğiz. Mürettebatımız 4 kişiden oluşuyor. Aracın içerisinde 2 tane de pilotumuz olacak. Bunlar farklı ülkelerden gelen çeşitli astronotlar olacak."

"Ailem hep destek oldu"

Atasever seçildiği günden bu yana ailesinin hep destekçisi olduğunu söyledi.

"Çocuklar 'Artık ben de astronot olacağım, yıldızlara dokunacağım' demeye başladılar. Bu şahane bir şey. Annem de tabiiki çok sevindi. Bu zor koşula, bu zor yolculuğa çıkacak olmanın ana yüreğinin verdiği bir tedirginlik muhakkak olmuştur. Ama sonuna kadar hep desteklediler."

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