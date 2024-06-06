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TRT Haber-AA 06.06.2024 06:48

THY, Belçika uçuşlarının 60'ıncı yılını kutladı

Türk Hava Yolları, Belçika'ya uçuşlarının 60. yılını kutladı. Brüksel'deki etkinliğe, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar ve Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib katıldı.

THY, Belçika uçuşlarının 60'ıncı yılını kutladı

Türk Hava Yolları, Belçika'ya olan uçuşlarının 60. yılını kutladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, başkent Brüksel'de düzenlenen programda konuştu.

"THY'nin Türkiye'den Belçika'ya uçuşlarının 60'ıncı yılını kutladığımız bu özel güne hoş geldiniz" diyen Ekşi, mükemmeliyet ve yenilikçilik odaklı çalıştıklarını vurguladı.

Belçika'dan Türkiye'ye haftada 38 uçuş gerçekleştirdiklerini anımsatan Ekşi, "Türk Hava Yolları olarak 450'den fazla yeni uçakla genişleyecek filomuzla, dünya çapında 120’den fazla ülkede 300’ü aşan destinasyona kesintisiz bağlantı sağlamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"THY dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu firması"

THY'nin dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu firması olduğunu belirten Ekşi, Brüksel'in THY ağının en önemli destinasyonlarından biri olduğunu söyledi.

Ekşi, "Avrupa'ya en çok yolcu taşıyan havayollarından biri olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yolcularımıza konforlu ve güvenli bir havayolu deneyimi sunmaktan gurur duyuyoruz" ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, "60 yıl önce Belçika'ya ilk uçuşumuz kültürleri, aileleri ve işletmeleri birbirine bağladı" dedi.

Ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek, yatırımları teşvik etmek, turizm ve kültürel ilişkileri daha da ileriye taşımak amacıyla girişimlerde bulunduklarını anlatan Ünüvar, havacılığın küresel bağları, ekonomik büyümeyi ve toplumsal ilerlemeyi teşvik ettiğini anımsattı.

THY Lüksemburg Müdürü ve Brüksel Müdür Vekili Alper Kaşıkçı da THY'nin 60'ıncı yıl etkinliğini davetlilerin özel kıldığını belirterek, "Yolcularımızın bizi tercih etmesiyle yeni başarıları kazandığımız gibi buradaki davetliler de bizim programımızı zenginleştirdi. Katılan herkese içten teşekkürü bir borç biliriz" dedi.

Programın açılışında, Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar, Türkiye Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal ve Brüksel Havalimanı CEO’su Arnaud Feist konuşma gerçekleştirdi. Etkinliğe Türkiye'nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Belçika'dan çok sayıda siyasetçi, iş insani, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve üst düzey yönetici katıldı.

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