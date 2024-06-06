Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nı ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14'te resmi törenle karşılayacak.
İki lider önce baş başa görüşecek. Daha sonra Türkiye Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3'üncü Toplantısı düzenlenecek.
Toplantı sonrası Türkiye Özbekistan arasında işbirliğini derinleştirmeye yönelik anlaşmaların imzalanması bekleniyor.
Saat 17.30 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk mevkidaşı ile kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenleyecek.
Erdoğan, Mirziyoyev onuruna resmi akşam yemeği de verecek.