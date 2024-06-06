Açık 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 06.06.2024 06:11

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nı ağırlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i ağırlayacak. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerden bölgesel konulara pek çok başlık değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nı ağırlayacak
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 14'te resmi törenle karşılayacak.

İki lider önce baş başa görüşecek. Daha sonra Türkiye Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3'üncü Toplantısı düzenlenecek.

Toplantı sonrası Türkiye Özbekistan arasında işbirliğini derinleştirmeye yönelik anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

Saat 17.30 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuk mevkidaşı ile kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Erdoğan, Mirziyoyev onuruna resmi akşam yemeği de verecek.

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan
Sıradaki Haber
Bakan Fidan, Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:19
YKS için geri sayım başladı
06:54
X, yeni güncellemesiyle Instagram ve Tiktok'a rakip olacak
06:50
THY, Belçika uçuşlarının 60'ıncı yılını kutladı
06:49
Çekya'da iki tren kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, onlarca yaralı var
06:28
Akdeniz Üniversitesi 72 sözleşmeli personel alacak
06:17
YouTube, ateşli silah içeren videolara ilişkin politikasını değiştiriyor
Kapadokya'da kırkikindi yağmurlarıyla hakim ton "yeşil" oldu
Kapadokya'da kırkikindi yağmurlarıyla hakim ton "yeşil" oldu
FOTO FOKUS
Bakan Fidan, Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti
Bakan Fidan, Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ