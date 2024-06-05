Bakan Fidan, Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin ziyaretinin son gününde Urumçi ve Kaşgar şehirlerindeydi.

Dışişleri Bakanı Fidan ziyaretine Yanghang Camii ile başladı. Beraberindekilerle camiyi inceledi, görevlilerden caminin tarihi ve yapısına dair bilgi aldı.

Bakan Fidan ardından Uluslararası Büyük Pazar'a geçti. Çarşıda incelemelerde bulundu. Bakan Fidan burada çocuklarla biraraya geldi. Onlarla sohbet etti.

Uygur Türkleri ile bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Fidan, Uygur Türklerine ait bir fırını da ziyaret etti, kendisine burada pişirilen ekmekle çay ikram edildi.

Fidan, girdiği mağazalarda yöresel ürünlere dair bilgi aldı, sanat eserleri ve el yapımı ürünleri inceledi.

Bakan Fidan, Sincan Uygur Özerk Bölgesi Parti Sekreteri Ma Xingrui ve Vali Erkin Tuniyaz ile de bir araya geldi.

12 yıl sonra ilk üst düzey ziyaret

Bu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2012 yılında başbakan iken Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne gitmesinin ardından, bölgeye yapılan en üst düzey ziyaret.

Diplomat kaynaklar, Fidan'ın Urumçi ve Kaşgar’daki temaslarının, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki durumun gözlemlenmesi ve resmi makamlara Türkiye'nin görüşlerinin net biçimde aktarılması bakımından faydalı olduğu görüşünde.

Diplomatik kaynaklar, Bakan Fidan'ın görüşmelerinde, Uygur Türklerinin kültürel haklarının korunması ve değerlerini yaşaması konusunda, Türk ve İslam dünyasının hassasiyetlerini hatırlattığına dikkati çekti.

Bakan Fidan, bu hassasiyetlerin giderilmesinin herkese yarar sağlayacağını belirtti.

Dışişleri bakanı, bu konudaki algının değişmesinin de ancak Çin'in atacağı adımlarla mümkün olacağını vurguladı.

Hakan Fidan, temasları kapsamında Kaşgar şehrindeki tarihi mekanlardan Yusuf Has Hacib Türbesi ve Iydgâh Camii'ni de ziyaret etti.