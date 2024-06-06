17 ilde FETÖ operasyonu: 72 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Bingöl, Bitlis, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya ve Uşak’ta FETÖ’ye yönelik "Kıskaç-19" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Örgütün sözde “emniyet gizli yapılanması, askeri gizli yapılanması ve güncel yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olduğu tespit edildi.

"FETÖ’cülere göz açtırmayacağız"

17 ilde son 4 günde düzenlenen operasyonlarda 72 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede şu ifadelere de yer verdi:

"FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."