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AA-TRT Haber 25.03.2025 00:32

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "İstanbul’daki protesto gösterilerinde bir kısım kendini bilmez ahlaksızın Sayın Cumhurbaşkanımıza, ahirete irtihal etmiş rahmetli annesine ve ailesine yönelik sarf ettiği hakaretleri şiddetle kınıyorum. Hiçbir izahati olmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacaktır" dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacak

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlere tepki gösterdi.

Söz konusu hakaretleri şiddetle kınayan Altun, şunları kaydetti:

"İstanbul'daki protesto gösterilerinde bir kısım kendini bilmez ahlaksızın Sayın Cumhurbaşkanımıza, ahirete irtihal etmiş rahmetli annesine ve ailesine yönelik sarf ettiği hakaretleri şiddetle kınıyorum. Hiçbir izahatı olmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacaktır.

Ağızlarından pislik saçan bu şeref yoksunlarını bu hakaretlere teşvik edenlerin de kimler olduğunu ve neye hizmet ettiklerini gayet iyi biliyoruz. Ahlaki sınır tanımayan bir grup densizin arkasına saklanıp Türk milletinin kutsallarına, Türk milletinin iradesiyle seçilmiş ve ülkemiz için gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu hakaretleri ettiren o korkak şahıs ve grupları uyarıyoruz: Milletin sabrıyla oynamayın! Gençleri kışkırtıp yarın utanacakları bu rezillikleri onlara yaşatmayın! Şiddeti, ahlaksızlığı, densizliği teşvik etmeyin. Bu kepazeliklere bir son verin!"

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Cumhurbaşkanlığı Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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