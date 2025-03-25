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Gündem
AA 25.03.2025 00:16

Bakan Yerlikaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Saraçhane'deki gösteri sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yapılan hakaretlerle ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik hakaretlere ilişkin açıklama

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Saraçhane'de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum. Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır. Polislerimiz 43 provokatörü yakalayıp gözaltına almıştır. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir."

 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Cumhurbaşkanlığı İçişleri Bakanlığı Recep Tayyip Erdoğan
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