Çok Bulutlu 12.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 24.03.2025 22:13

DMM'den sosyal medyadaki asılsız iddialara karşı 5 dilde paylaşım

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için sosyal medyada dolaşıma sokulan asılsız iddialara karşı 5 dilde paylaşım yaptığını açıkladı.

DMM'den sosyal medyadaki asılsız iddialara karşı 5 dilde paylaşım

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkez, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bilgi kirliliğine karşı doğru ve güvenilir bilgiyi sağlamak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor.

Bu amaçla Türkçenin yanı sıra 5 farklı dilde yayınlar yaparak, ulusal ve uluslararası kamuoyunu ilgilendiren konularda gerçekleri ortaya çıkarmayı sürdürüyor.

Özellikle Türkiye ve yine Türkiye'nin uluslararası arenada savunduğu konulara ilişkin asılsız iddialara karşı hızlı ve etkili şekilde doğrulama çalışmaları yürüten DMM, yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek için güçlü iletişim stratejisi izliyor.

Son olarak, İBB ile ilgili yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında, sosyal medyada dolaşıma sokulan asılsız iddialara karşı Merkez tarafından yapılan paylaşımlar, İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak kamuoyunun bilgisine sunuldu.

Bu kapsamda, DMM, bilgi kirliliğini önlemek ve manipülasyonlara karşı toplumu bilinçlendirmek amacıyla doğru verileri kamuoyuyla paylaşıyor.

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Liste güncellendi: İşte taklit veya tağşiş yapılan gıdalar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:51
Trump, karşılıklı tarifelerde birçok ülkeye muafiyet tanıyabileceğini söyledi
22:34
Ukrayna: Rus ordusunun, Sumi'ye düzenlediği saldırıda 74 kişi yaralandı
22:18
Soykırımcı İsrail, Gazze'de yeni bir "tahliye emri" yayımladı
21:56
İsrail İskan Bakanı Goldknopf, başbakan yardımcılığını bıraktı
21:53
Kassam Tugaylarının paylaştığı videodaki esirler: Yeni saldırılar sonumuz olacak
21:41
Danimarka, Grönland'ı ziyaret edecek ABD heyetine tepki gösterdi
İngiltere’de koronavirüsten hayatını kaybedenler anıldı
İngiltere’de koronavirüsten hayatını kaybedenler anıldı
FOTO FOKUS
Güney Afrika'da hava gösterisinde uçak düştü: Pilot hayatını kaybetti
Güney Afrika'da hava gösterisinde uçak düştü: Pilot hayatını kaybetti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ