İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin Fransızca dijital haber platformu TRT Français'in yayın hayatına başlaması dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

TRT Français constituera une nouvelle étape dans l’histoire des médias. Cette plateforme francophone sera un espace idéal pour un journalisme de haute qualité et en vue d’une meilleure compréhension des questions les plus pressantes. @trtfrancaispic.twitter.com/BiB1ntYNMk — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 5, 2022

Altun mesajında, "TRT Fransızca, yayıncılık tarihinde önemli bir kilometre taşı olacak. Bu platformun, Fransızca dilinde birinci sınıf habercilik için bir zemin teşkil edeceğine, zamanımızın en acil ve yakıcı sorunlarının, hikayelerinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacağına inanıyoruz" ifadelerine yer verdi.