Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 20:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avukatlar Günü mesajı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 5 Nisan Avukatlar Günü paylaşımında bulundu.
Hukuk sisteminin en önemli unsurlarından biri olan, hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü’nü tebrik ediyorum. pic.twitter.com/YfQm5Pay48— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 5, 2022
Erdoğan mesajında "Hukuk sisteminin en önemli unsurlarından biri olan, hak arayışına rehberlik eden, adaletin tecelli etmesine katkı veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü’nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Hukuk Recep Tayyip Erdoğan
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