Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 17:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika'nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirilecek NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Bakan Çavuşoğlu, 6-7 Nisan 2022 tarihlerinde NATO Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak için Brüksel'e gidecek.
Çavuşoğlu, toplantı vesilesiyle bazı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu NATO
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