Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Macaristan'a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Macaristan'da meydana gelen tren kazasında yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Twitter hesabından, Macaristan’da meydana gelen tren kazasına ilişkin taziye mesajı paylaştı.
Açıklamada, şu sözlere yer verildi:
"Macaristan’ın güneydoğusundaki Mindszent kasabasında bu sabah (5 Nisan) meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziyelerimizi sunuyor, yaralananlara acil şifa, dost Macar hükümeti ile halkına başsağlığı diliyoruz."
Macaristan’da Meydana Gelen Tren Kazası Hk. https://t.co/SuoDLe4kYH pic.twitter.com/T2j2Bshzfd— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) April 5, 2022
Macaristan Ulusal Ambulans Servisi Sözcüsü Pal Györfi, yaptığı açıklamada, Mindszent'te bulunan hemzemin geçitte bir trenin minibüse çarpması sonucu 5 kişinin öldüğünü ve 13 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Macaristan
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