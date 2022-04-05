Polis, Macaristan-Sırbistan sınırına yakın Mindszent'te meydana gelen kazada çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

Bir polis sözcüsü Reuters'e verdiği demeçte, "Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor, bu nedenle ölü sayısını belirleyemiyoruz" dedi.

Yerel haber sitesi delmagyar.hu, kazada yedi kişinin öldüğünü, tren vagonu ve olay yerinde bir helikopter ambulans ve birkaç ambulans arabasının bulunduğunu duyurdu.

Devlet demiryolu şirketi, Kiskunfelegyhaza'dan Hodmezovasarhely'ye giden bir trenin bir kamyonla çarptığını ve 22 yolcunun bulunduğu bir vagonun raydan çıktığını duyurmuştu.

Açıklamada, hemzemin geçidindeki ışıkların çalıştığı, minibüsün geçiş yasağı uyarısına rağmen tren yoluna girdiği bildirildi.