Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 09:59Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Macaristan'da tren kazası: Ölü ve yaralılar var
[Fotoğraf: Delmagyar / Donka Ferenc]
Macaristan'ın güneyinde bir kamyonet, çarptığı treni raydan çıkardı. Polis, kazada ölenlerin ve yaralananların olduğunu duyurdu.
Polis, Macaristan-Sırbistan sınırına yakın Mindszent'te meydana gelen kazada çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.
Bir polis sözcüsü Reuters'e verdiği demeçte, "Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor, bu nedenle ölü sayısını belirleyemiyoruz" dedi.
Yerel haber sitesi delmagyar.hu, kazada yedi kişinin öldüğünü, tren vagonu ve olay yerinde bir helikopter ambulans ve birkaç ambulans arabasının bulunduğunu duyurdu.
Devlet demiryolu şirketi, Kiskunfelegyhaza'dan Hodmezovasarhely'ye giden bir trenin bir kamyonla çarptığını ve 22 yolcunun bulunduğu bir vagonun raydan çıktığını duyurmuştu.
Açıklamada, hemzemin geçidindeki ışıkların çalıştığı, minibüsün geçiş yasağı uyarısına rağmen tren yoluna girdiği bildirildi.
Etiketler: Macaristan Tren Kazası
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