İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kripto para borsası Thodex'e yönelik dolandırıcılık soruşturmasını tamamladı. Hazırlanan iddianamede vurgunun detayları anlatıldı.

Geçtiğimiz yıl nisan ayında binlerce Thodex müşterisi, sistemin açılmaması üzerine şikayetçi olmuş ve soruşturma başlatılmıştı. Şirketin para trafiği, sistemin işleyişi ve vurguna giden süreç araştırıldı. İlgili kurumlardan istenilen raporlar savcılığa ulaştı.

İddianame kabul edildi

21 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgüt kurucusu ve yöneticisi olmakla suçlanan Faruk Fatih Özer için 3 farklı suçtan 40 bin 562 yıla kadar hapis talep edildi.

Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında, 12 bin 164 yıldan 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Thodex iddianamesi kabul edildi. Kurucu Faruk Fatih Özer hakkında 40 bin 562 yıl hapis cezası isteniyor. İddianamenin ayrıntıları @trthaber'de. pic.twitter.com/Gag6IYu2bf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 5, 2022

Özer, "Örgüt kurma ve yönetme", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık"la suçlanıyor.

Örgüt şeması çıkarıldı

Titizlikle yürütülen soruşturmada deliller ışığında bir örgüt şeması da çıkarıldı. Elebaşı koltuğunda Faruk Fatih Özer'in olduğuna dikkat çekildi.