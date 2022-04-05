Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
AK Parti MKYK toplandı
[Fotoğraf: AA]
AK Parti MKYK toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı.
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.35'te başladı.
Etiketler: AK Parti Recep Tayyip Erdoğan
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