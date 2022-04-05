Haber Giriş: 5 Nisan 2022 Salı 15:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile telefonda görüştü. İki mevkidaş görüşmede, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildiri ve Ukrayna’daki son durumu ele aldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildirinin uygulanması da dahil olmak üzere bölgedeki mevcut durum ve Ukrayna'daki kriz hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Etiketler: Azerbaycan Mevlüt Çavuşoğlu
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