Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Rusya ve Ermenistan arasında imzalanan üçlü bildirinin uygulanması da dahil olmak üzere bölgedeki mevcut durum ve Ukrayna'daki kriz hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.