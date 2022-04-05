TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Milletvekilleri, gündem dışı söz alarak Genel Kurul'a hitap etti. Ardından grup başkan vekilleri gündeme ilişkin değerlendirme yaptı.

MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ile İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta, MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i vefatının 25'inci yılı nedeniyle andı.

Milletvekillerinin konuşmalarının ardından Hazineye Ait Taşınmaz Malların DeğerIendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

Görüşmeler yarın devam edecek

Teklifin görüşmeleri sırasında muhalefet milletvekilleri, düzenlemenin torba şeklinde geldiğini belirterek tepki gösterdi.

Teklifin geneli üzerinde yapılan görüşmeler tamamlandı. Görüşmelere yarın maddeler üzerinden devam edilecek.