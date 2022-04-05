Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Mali Savunma ve Muharip Gaziler Bakanı Sadio Camara'yı, Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı.

Bakan Akar ve Camara, baş başa gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından heyetlerarası görüşmelere başkanlık etti.

Görüşmede ikili savunma, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayiinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Bakan Akar, Türkiye ve Afrika ilişkilerinin son yıllarda kazandığı ivmeden duyulan memnuniyeti dile getirdi.

Mali’de son dönemde gerçekleştirilen terör saldırılarını kınayan Akar, Türkiye’nin terörle mücadelede iş birliği ve tecrübe paylaşımına hazır olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki askeri iş birliğinin geliştirilmesinin önemine işaret etti.