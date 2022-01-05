Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 22:53Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İletişim Başkanı Altun'dan AA kameramanına yapılan saldırıya kınama
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tel Aviv'de görev yapan Anadolu Ajansı kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle'ye yönelik saldırıyı kınadı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Görevi başında İsrail’deki aşırı sağcıların saldırısına uğrayan AA kameramanımız Fayiz Ebu Rumeyle’ye yapılan saldırıyı kınıyoruz. Kendisine ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasını yaptı.
Altun, konunun her alanda takipçisi olacaklarını belirtti.
Görevi başında İsrail’deki aşırı sağcıların saldırısına uğrayan AA kameramanımız Fayiz Ebu Rumeyle’ye yapılan saldırıyı kınıyoruz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 5, 2022
Kendisine ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Konunun her alanda takipçisi olacağız. https://t.co/Z2urezlqbp
Etiketler: Fahrettin Altun Filistin Devleti İletişim Başkanlığı İsrail
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