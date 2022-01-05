İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, Görevi başında İsrail’deki aşırı sağcıların saldırısına uğrayan AA kameramanımız Fayiz Ebu Rumeyle’ye yapılan saldırıyı kınıyoruz. Kendisine ve basın camiasına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" açıklamasını yaptı.

Altun, konunun her alanda takipçisi olacaklarını belirtti.