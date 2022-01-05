ABD’nin Las Vegas şehrinde düzenlenen dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022 (Consumer Electronic Show) bugün başladı.

7 Ocak'a kadar sürecek fuarda, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk uluslararası tanıtımı yapıldı.

Togg dünya sahnesinde yerini aldı. #Togg CEO'su Gürcan Karakaş #CES2022'de açılış konuşması yapıyor. https://t.co/FTSrPl4oEE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 5, 2022

[Fotoğraf: AA]

Yeni logosuyla görücüye çıktı

Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, marka isminin ardından logosunu da belirledi.

Logo tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgeliyor. Logo aynı zamanda Togg'un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu da vurguluyor.

Yeni logo, 21 Aralık'ta paylaşılan videoda, ilk kez otomobilin üzerinde görülmüştü.