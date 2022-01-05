Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 20:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Ekvador'lu mevkidaşıyla telefonda görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekvador'un yeni Dışişleri Bakanı Juan Carlos Holguin ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekvador'un yeni Dışişleri Bakanı Juan Carlos Holguin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu, Ekvador'un yeni Dışişleri Bakanı Juan Carlos Holguin'ı tebrik etti.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu
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