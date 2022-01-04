Başkent Quito'daki Carondelet Sarayı'nda, Holguin'in yemin etmesinin ardından konuşan Devlet Başkanı Guillermo Lasso, Holguin'in hassas bir göreve getirildiğini belirterek, "Holguin, Ekvador'un yeni yüzü olacak, alanında genç, dinamik ve girişimci bir politikacıdır." ifadesini kullandı.

Lasso, Ekvador'un dünyada COVID-19'a karşı nüfusunu en çok aşılayan ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, "İddialı ve yoğun aşı programımız sayesinde dünyada ilk 10 ülke arasındayız." dedi.

Holguin de törende yaptığı konuşmada, uluslararası iş birliği ve diyalog yoluyla amaçlarının ülkelerle olan ikili ticareti geliştirmek ve ihracatı teşvik etmek olduğunu söyledi.