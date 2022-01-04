Haber Giriş: 4 Ocak 2022 Salı 07:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA ARŞİV]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde devrilen motosikletteki 3 kişi yaralandı.
Hüseyin A. yönetimindeki 80 ABP 521 plakalı motosiklet İslahiye-Hassa kara yolu Ağabey Mahallesi mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ve beraberinde eşi Özlem A. ile kızı Hiranur A. yaralandı.
Sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Özlem A'nın durumunun ağır olduğu belirtildi
Etiketler: Gaziantep Trafik Kazası
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