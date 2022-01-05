İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi hakkında 30'a yakın dosya olduğunu söylemesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Çataklı, 34 dosyadan 21'inin incelendiğini ve hukuka aykırılık bulunmadığı için araştırma dosyalarının ilgili mercilere gönderildiğini açıkladı.

Açıklamada, şirketlere ait 7 dosyanın da Ticaret Bakanlığı müfettişleri ile müştereken incelendiği, 6 dosya için de mülkiye müfettişlerine ön inceleme izni verildiği anlatıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, dosyaların mevzuata uygun bir şekilde incelendiğini, Kılıçdaroğlu'nun 13 milyar liralık kamu zararı iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.