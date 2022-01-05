Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 20:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
AA kameramanı İsrail'de darp edildi
İsrail’in başkenti Tel Aviv’de Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş’ın yattığı hastane önünde çekim yapmak için bekleyen AA Kameramanı Fayiz Ebu Rumeyle’yi Aşırı sağcı Yahudiler darp etti.
Tel Aviv’deki Assaf Harofeh Hastanesi önünde bekleyen Ebu Rumeyle ile aynı bölgede bulunan aşırı sağcı Yahudiler arasında tartışma yaşandı.
Aşırı sağcı Yahudiler, AA kameramanı olduğunu öğrendikleri Ebu Rumeyle’yi hakaretler eşliğinde darp etti.
[Fotoğraf: AA]
Çevrede bulunan İsrail polisi olaya müdahale ederken, en az iki aşırı sağcı Yahudiyi gözaltına aldı.
Ağır darbelere maruz kalan Ebu Rumeyle, ilk yardım ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Filistin Devleti İsrail
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