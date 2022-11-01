İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkesini, milletini seven, her ortamda savunan kıymetli sanatçımız Burak Haktanır ile buluştuk. Sayın Haktanır'a sergilediği vakur duruş için teşekkür ediyor, sanat hayatında başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yönetmen Özcan Alper, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde, TSK'nın terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığını öne süren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına tepki göstererek ödülünü Fincancı'ya ithaf etmiş, oyuncu Burak Haktanır da yönetmen Alper'in sözlerine "O kadın TSK'ya iftira attı" diyerek tepki göstermişti.