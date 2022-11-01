Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 14:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu: Cumhurbaşkanımız, Putin ve Zelenskiy ile görüşecek
Bakan Çavuşoğlu, "Tahıl sevkiyatının devam etmesi için sorunların aşılması lazım. Rusya tahılı ve gübresi önündeki engel de kaldırılmalı. Türkiye olarak gayret göstermeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin ve Zelenskiy ile görüşmeleri olacak" açıklamasını yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl krizi ile ilgili yeni açıklama yaptı.
"BM ile süreci takip ediyoruz" diyen Çavuşoğlu, engellerin kaldırılması için somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.
"Bir Türkiye olarak çabalarımızı sürdüreceğiz" diyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna lideri Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini belirtti.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu
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