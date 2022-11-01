Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tahıl krizi ile ilgili yeni açıklama yaptı.

"BM ile süreci takip ediyoruz" diyen Çavuşoğlu, engellerin kaldırılması için somut adımlar atılması gerektiğinin altını çizdi.

"Bir Türkiye olarak çabalarımızı sürdüreceğiz" diyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna lideri Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceğini belirtti.