Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 13:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İbrahim Kalın: Çirkin iftirayı şiddetle reddediyoruz
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Emniyet teşkilatımıza yönelik çirkin iftirayı şiddetle reddediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emniyet ve jandarma teşkilatları hakkındaki iddialarına tepki göstererek şunları kaydetti:
"Emniyet teşkilatımıza yönelik çirkin iftirayı şiddetle reddediyoruz. Gece gündüz demeden ülkemizin huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan güvenlik güçlerimizi hedef alan bu saldırı, kimyasal yalanı gibi, menfur bir siyaset söylemidir ve herkes tarafından kınanmalıdır."
Etiketler: İbrahim Kalın Kemal Kılıçdaroğlu
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