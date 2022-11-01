İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"na katıldı.

Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, 12 Kasım'da ülke genelinde bir tatbikat yapılacağını duyurdu.

Soylu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"12 Kasım'da 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek."