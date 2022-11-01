Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 13:05Son Güncelleme: Kaynak: DHA
12 Kasım'da ülke genelinde tatbikat yapılacak, SMS gönderilecek
[Fotograf: AA]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "12 Kasım'da 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"na katıldı.
Bakan Soylu burada yaptığı konuşmada, 12 Kasım'da ülke genelinde bir tatbikat yapılacağını duyurdu.
Soylu konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"12 Kasım'da 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek."
Etiketler: Süleyman Soylu AFAD İletişim Başkanlığı
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