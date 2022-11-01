AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, parti genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda buluşma programı sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Çelik, açıklamalarında şunları kaydetti;

"Bunun adı demokrasi değil yıkım siyasetidir"

(CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’de cari açığının kapatılması için uyuşturucu ticaretine izin verildiğine dair Türk siyasi tarihinin en utanç verici açıklamalarına imza attığını görüyoruz. Bu başlı başına utanç verici bir iftiradır. Son derece ayıptır yakışıksızdır provakatiftir.

[Kılıçdaroğlu'nun iddiaları] AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türk siyasi hayatının en vahim ve en utanç verici açıklamalardan birine imza attığını görüyoruz. pic.twitter.com/q98CBR9Cvb — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 1, 2022

Demokrasilerde Ana Muhalefet partileri son derece kritiktir, sayın Kılıçdaroğlu bu görevi yerlerde sürümektedir. Söylemleri başlı başına utanç verici bir iftiradır. Türk siyasi hayatının en vahim ve en utanç verici açıklamalardan birine imza attığını görüyoruz. Bunun adı demokrasi değil yıkım siyasetidir. Bu provokasyon TSK'ya kimyasal silah iftirasının devamıdır.