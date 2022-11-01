Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "savunma ve güvenlik diplomasisi" kapsamında görüşme trafiğine devam ediyor.

Rusya’nın tahıl koridorunu askıya aldığına yönelik açıklamasının ardından dün Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile telefon görüşmesi yapan Akar, bugün sabah saatlerinde de Ukrayna Savunma Bakanı Oleeksi Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefonda görüştü.

Görüşmelerde tahıl koridorunun öneminin altını çizdi

Akar görüşmelerde küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan tahıl koridorunun sürdürülmesinin önemini muhataplarına iletti.

Tahıl koridorunun devamına yönelik telefon diplomasisinin yanı sıra Bakan Akar, savunma ve güvenlikle ilgili temaslarını da sürdürdü.

Akar, 16 Ekim'de Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'u İstanbul'da ağırladı, 18 Ekim'de Kosova Savunma Bakanı Armend Mehaj ile 19 Ekim'de ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüştü.

Bakanlıkta yoğun ziyaretçi trafiği

Akar, önceki hafta pazartesi günü resmi davetlisi olarak Ankara’ya gelen Macaristan Savunma Bakanı Szalay-Bobrovniczky’i Milli Savunma Bakanlığında ağırladı.

İki bakan Türkiye ve Macaristan arasında Askeri Çerçeve Anlaşması'nı imzaladı, salı günü ise Çanakkale savaşlarında Türk askeri yanında yer alan Macar askerlerin anısına yapılan Macaristan Gelibolu Anıtı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Akar, açılışın hemen ardından Çanakkale'den İstanbul'a geçti.

Aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde düzenlenen Savunma ve Havacılık Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO'nun açılışına katılan Akar, ardından Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Abdulhamid Dibeybe, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Israr Tareen ve Kuveyt Savunma Bakan Yardımcısı Sheikh Fahad Jaber Al Ali Al-Sabah ile ayrı ayrı görüştü.

Görüşmelerde başta askeri eğitim iş birliği ve savunma sanayisi olmak üzere ikili ve bölgesel savunma, güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye ve Libya iki anlaşma imzaladı

Milli Savunma Bakanı Akar ile Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Dibeybe arasındaki görüşmenin ardından iki önemli anlaşmaya imza atıldı.

"Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Milli Birlik Hükümeti Arasında Uçuş Eğitimi Protokolü" kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin Libyalı pilotların eğitimine katkı sağlaması hedeflenirken, imzalanan diğer ek protokolle de Türkiye ve Libya arasındaki mevcut askeri ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Yeniden göreve geldikten sonraki ilk resmi ziyaret

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, İngiltere’nin yeni Başbakanı Rishi Sunak tarafından yeniden göreve atanmasının ardından ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptı.

Bakan Akar'ın davetlisi olarak çarşamba günü Ankara'ya gelen Wallece ile Akar'ın görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

12 yıl sonra gerçekleşen ziyaret

Milli Savunma Bakanı Akar, perşembe günü de İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'i Ankara'da ağırladı.

Bakanlıktaki görüşmenin ardından Akar, "İkili iş birliğimizin ve diyaloğumuzun artmasının başta Filistin olmak üzere fikir ayrılığı yaşadığımız bazı konuların çözümünü de kolaylaştıracağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

Yunanistan ziyaretini iptal ederek Türkiye'ye gelen Gantz, 12 sene sonra Türkiye'yi ziyaret eden ilk İsrail Savunma Bakanı oldu.